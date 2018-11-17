Музичук — Лагно: пряма онлайн-трансляція півфіналу Чемпіонату світу

У Ханти-Мансійську відбудуться завершальні партії 1/2 фіналу Чемпіонату світу з шахів серед жінок. За їхніми підсумками визначаться фіналісти змагань

Марія Музичук проведе свій матч на тай-брейку проти колишньої українки Катерини Лагно.

Трансляцію поєдинку ви зможете переглянути на нашому сайті.

Варто зазначити, що тай-брейк складається з 2 партій по 25 хвилин + 30 секунд/хід. Якщо буде нічия, то граються додатково 2 партії 10 хвилин + 10 секунд/хід. Якщо і тоді переможця не вдасться визначити, то проводяться ще 2 партії по 5 хвилин + 3 секунди/хід. За потреби після тай-брейку зіграють армагеддон — партію, в якій у спортсмена, що грає білими є 5 хвилин чистого часу, а чорними — тільки 4. Але чорним для перемоги достатньо і нічиєї в цій партії.

Жіночий чемпіонат світу

1/2 фіналу

Ханти-Мансійськ, Росія

Тай-брейк

Катерина Лагно — Марія Музичук

Рахунок в матчі 1:1 (0,5:0,5, 0,5:0,5)

Нагадаємо, Музичук зіграла внічию у першій та другій партіях.

Джерело - Чемпіон.