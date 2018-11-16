Музичук вдруге зіграла внічию з екс-українкою Лагно

На чемпіонаті світу з шахів серед жінок у Ханти-Мансійську триває п'яте коло змагань (1/2 фіналу).

Українка Марія Музичук після нічиєї білими у першій партії зіграла внічию й чорними фігурами з екс-співвітчизницею Катериною Лагно, яка представляє Росію.

Протистояння в парі Цзюй Веньцзюнь (Китай) - Олександра Костенюк (Росія) завершилося перемогою чинної чемпіонки світу Веньцзюнь - 1,5:0:5.

17 листопада Марія Музичук та її суперниця виборюватимуть другу путівку в фінал на тай-брейку - у партіях зі скороченим часом.

Загальний призовий фонд ЧС-2018 становить становить $450 тисяч. Переможець отримає $60 тисяч, фіналіст - $30 тисяч, півфіналісти - по $20 тисяч.