Черняк перемогла на Гран-прі Гааги

Українська дзюдоїстка Марина Черняк перемогла на Гран-прі в Гаазі.
У фіналі вагової категорії до 48 кг українка перемогла Яо Ксяонг з Китаю.
На ранніх стадіях Черняк перемогла польку Єву Конечни, бразилійку Сару Менезес і росіянку Сабіну Гільязову. У півфіналі українка іппоном перемогла китаянку Янань Лі.
Третє місце зайняли японка Ая Сакагамі і Дістрія Крашнікі з Косово.
Нагадаємо, Дар'ю Білодід нагородили найвищим спортивним званням.
А найкращі українські дзюдоївсти підписали контракт з португальським клубом.
Джерело - Чемпіон.