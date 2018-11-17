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Черняк перемогла на Гран-прі Гааги

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Черняк перемогла на Гран-прі Гааги

Українська дзюдоїстка Марина Черняк перемогла на Гран-прі в Гаазі.

У фіналі вагової категорії до 48 кг українка перемогла Яо Ксяонг з Китаю.

На ранніх стадіях Черняк перемогла польку Єву Конечни, бразилійку Сару Менезес і росіянку Сабіну Гільязову. У півфіналі українка іппоном перемогла китаянку Янань Лі.

Третє місце зайняли японка Ая Сакагамі і Дістрія Крашнікі з Косово.

Нагадаємо, Дар'ю Білодід нагородили найвищим спортивним званням.

А найкращі українські дзюдоївсти підписали контракт з португальським клубом.

Джерело - Чемпіон.

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