Верняєв травмувався під час змагань у Швейцарії. ВІДЕО

Олімпійський чемпіон Олег Верняєв травмував ногу на меморіалі Артура Гандера, який відбувався у швейцарському Чіассо.
На своїй сторінці в Instagram Верняєв написав.
"Ну, що друзі, як то кажуть, гівно трапляється. Розповім у двох словах. Прилетівши в Мілан виходячи з автобуса я підвернув праву ногу, думав що сильно, але завдяки моїм друзям місцевим фізіотерапевтам зміг виступити і навіть зробити стрибок. Дійшовши до стрибка на третьому снаряді виконав його дуже погано і відразу відчув, що вдарив ногу вже ліву. Тому завтра зробимо МРТ та подивимося, що й до чого. Висновок: різні ситуації бувають іноді спад, іноді підйом! Головне дійти цей рік до кінця, а з січня в бій працювати готуватися і підкорювати нові вершини. Всім здоров'я", — сказав Верняєв.
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Ну, что друзья как говорится ГАВНО СЛУЧАЕТСЯ 🤷🏻♂️ Расскажу в двух словах: Прилетев в Милан выходя с автобуса я подвернул правую ногу, думал что сильно но с помощью моих друзей местных физиотерапевтов смог выступить и даже прыгнуть прыжок. Дойдя до прыжка 3 снаряд Выполнил его очень плохо и сразу почувствовал, что ударил ногу уже левую Так, что завтра сделаем мрт и глянем что к чему Вывод: разные ситуации бывают иногда спад иногда подъем! Главное дойти этот год до конца, а с января в бой работать готовится и покорять новые вершины 💪🏻🇺🇦🙏 Всем здоровья
Відзначимо, на меморіалі Артура Гандера Верняєв посів дев'яте місце, а лідер жіночої збірної України Діана Варінська — шосте.
Нагадаємо, зірки Харлан та Абраменкка засяють на алеї в Києві.
Джерело - Чемпіон.