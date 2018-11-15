Верняєв травмувався під час змагань у Швейцарії. ВІДЕО

Олімпійський чемпіон Олег Верняєв травмував ногу на меморіалі Артура Гандера, який відбувався у швейцарському Чіассо.

На своїй сторінці в Instagram Верняєв написав.

"Ну, що друзі, як то кажуть, гівно трапляється. Розповім у двох словах. Прилетівши в Мілан виходячи з автобуса я підвернув праву ногу, думав що сильно, але завдяки моїм друзям місцевим фізіотерапевтам зміг виступити і навіть зробити стрибок. Дійшовши до стрибка на третьому снаряді виконав його дуже погано і відразу відчув, що вдарив ногу вже ліву. Тому завтра зробимо МРТ та подивимося, що й до чого. Висновок: різні ситуації бувають іноді спад, іноді підйом! Головне дійти цей рік до кінця, а з січня в бій працювати готуватися і підкорювати нові вершини. Всім здоров'я", — сказав Верняєв.