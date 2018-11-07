Беленюк поборовся з Вірастюком. ФОТО

Василь Вірастюк - здібний борець. Вважає срібний призер недавнього чемпіонату світу Жан Беленюк.

Про це написав сам борець в своєму Instagram.

"Знайшов для нашої збірної нового важковаговика. Хлопець наче здібний, вже і кілька прийомів вивчити встиг",- написав Беленюк.

Нагадаємо, Беленюк попросив вибачення за поразку у фіналі чемпіонату світу.

У фінальній сутичці Беленюк програв Башару з рахунком 1:2.

Джерело - Чемпіон.