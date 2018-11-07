Беленюк поборовся з Вірастюком. ФОТО

Василь Вірастюк - здібний борець. Вважає срібний призер недавнього чемпіонату світу Жан Беленюк.
Про це написав сам борець в своєму Instagram.
"Знайшов для нашої збірної нового важковаговика. Хлопець наче здібний, вже і кілька прийомів вивчити встиг",- написав Беленюк.
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Знайшов для нашої збірної нового важковаговика @vasylvirastyuk :) Хлопець наче здібний, вже і кілька прийомів вивчити встиг!))
Нагадаємо, Беленюк попросив вибачення за поразку у фіналі чемпіонату світу.
У фінальній сутичці Беленюк програв Башару з рахунком 1:2.
Джерело - Чемпіон.