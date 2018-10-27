Беленюк виборов срібло чемпіонату світу

Жан Беленюк поступився турку Метехану Башару з рахунком 1:2 у фіналі чемпіонату світу з греко-римської боротьби і став срібним призером.

Український борець повів в рахунку, але потім почав діяти пасивно і не зумів втримати перевагу, дозволивши Башару завоювати два очки і витягнути фінальний матч.

Для Жана це була можливість стати чемпіоном світу вдруге в кар'єрі. Вперше він тріумфував на світовій першості 2015-го року

Нагадаємо, бронзову нагороду чемпіонату світу Україні приніс Ленур Теміров.

Також Оксана Лівач здобула бронзу в Будапешті.

Джерело - Чемпіон.