Беленюк виборов срібло чемпіонату світу

Жан Беленюк поступився турку Метехану Башару з рахунком 1:2 у фіналі чемпіонату світу з греко-римської боротьби і став срібним призером.
Український борець повів в рахунку, але потім почав діяти пасивно і не зумів втримати перевагу, дозволивши Башару завоювати два очки і витягнути фінальний матч.
Для Жана це була можливість стати чемпіоном світу вдруге в кар'єрі. Вперше він тріумфував на світовій першості 2015-го року
Нагадаємо, бронзову нагороду чемпіонату світу Україні приніс Ленур Теміров.
Також Оксана Лівач здобула бронзу в Будапешті.
Джерело - Чемпіон.