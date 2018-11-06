Харлан пропустить етап Кубку світу

Українська шаблістка Ольга Харлан пропустить перший етап Кубку світу. За словами спортсменки, їй не вистачило часу для відновлення.

По це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Друзі! Хотіла повідомити всім вам, що цього тижня, а точніше 9-11 листопада, буде проходити перший етап Кубку світу в м Орлеан, Франція. В якому я брати участь, на жаль, я не буду. Причина цього дуже проста, мій організм виявився не залізним. Я так само тренуюся, і в січні вже буду в строю!

Проте, наша збірна поїхала і буде представляти нашу країну на цьому старті! Прошу всіх тримати кулаки, стежити і вболівати! Як завжди - для нас це дуже важливо", - написала Харлан.