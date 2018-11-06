Харлан пропустить етап Кубку світу

Українська шаблістка Ольга Харлан пропустить перший етап Кубку світу. За словами спортсменки, їй не вистачило часу для відновлення.
По це вона написала на своїй сторінці в Instagram.
"Друзі! Хотіла повідомити всім вам, що цього тижня, а точніше 9-11 листопада, буде проходити перший етап Кубку світу в м Орлеан, Франція. В якому я брати участь, на жаль, я не буду. Причина цього дуже проста, мій організм виявився не залізним. Я так само тренуюся, і в січні вже буду в строю!
Проте, наша збірна поїхала і буде представляти нашу країну на цьому старті! Прошу всіх тримати кулаки, стежити і вболівати! Як завжди - для нас це дуже важливо", - написала Харлан.
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Друзья! Хотела сообщить всем вам, что на этой неделе, а точнее 9-11 ноября, будет проходить первый Этап Кубка Мира этого сезона в г. Орлеан, Франция, в котором принимать участия, к сожалению, я не буду. Причина этому очень простая, мой организм оказался не железным (чёрт, я всегда думала наоборот😁)! Надо пройти, как я это называю небольшое «техобслуживание»😉, чтобы в дальнейшем спокойно продолжать сезон. Я всё так же тренируюсь и в январе будущего года уже буду в строю! Тем не менее наша сборная поехала и будет представлять нашу страну на этом старте! Так что прошу всех держать кулаки, следить и болеть! Как всегда-для нас это очень важно🤗 Let’s go!💪🏻 #fencing #team #ukraine #redbull #pbtfencing
Нагадаємо, Харлан вразила гарячими фото з пляжу.
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Джерело - .instagram/olgakharlan.