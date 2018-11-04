Мотор знову програв у Лізі чемпіонів

Чемпіон України з гандболу запорізький Мотор у виїзному матчі Ліги чемпіонів поступився словенському Целе.

У Словенії Мотор жодного разу не вів в рахунку - підопічні Миколи Степанця в першому таймі відпустили господарів на чотири м'ячі, а після перерви за рахунку 26:27 пропустили дві атаки підряд і не змогли повернутися в гру.

Найрезультативнішим у Мотора став Айденас Малашінскас, на рахунку якого 10 голів.

Ліга чемпіонів

Чоловіки

6-й тур

4 листопада

Целе (Словенія) - Мотор (Україна) 33:28 (18:14)

Нагадаємо, Мотор звільнив з посади головного тренера Патріка Ромбела.

Раніше, Мотор програв у Лізі чемпіонів угорському Пік Сегеду.

Джерело - Чемпіон.