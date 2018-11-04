Мотор знову програв у Лізі чемпіонів

Чемпіон України з гандболу запорізький Мотор у виїзному матчі Ліги чемпіонів поступився словенському Целе.
У Словенії Мотор жодного разу не вів в рахунку - підопічні Миколи Степанця в першому таймі відпустили господарів на чотири м'ячі, а після перерви за рахунку 26:27 пропустили дві атаки підряд і не змогли повернутися в гру.
Найрезультативнішим у Мотора став Айденас Малашінскас, на рахунку якого 10 голів.
Ліга чемпіонів
Чоловіки
6-й тур
4 листопада
Целе (Словенія) - Мотор (Україна) 33:28 (18:14)
Нагадаємо, Мотор звільнив з посади головного тренера Патріка Ромбела.
Раніше, Мотор програв у Лізі чемпіонів угорському Пік Сегеду.
Джерело - Чемпіон.