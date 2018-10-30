Мій профіль

Зрада дня: прес-аташе Олімпіка грав у чемпіонаті ДНР. ФОТО

Сьогодні 12:58 1482
Прес-аташе Олімпіка: Я ніколи не грав у чемпіонаті ДНР. ФОТО
Сьогодні 13:56 1351 2
Лунін зіграє перший матч за Леганес
Сьогодні 10:47 1011
Офіційно. Реал звільнив Лопетегі
Вчора 22:46 832
Гай: Не можу я сказати, що Росія - агресор. Свічку не тримав
Вчора 15:20 4524 16
Підсумковий турнір WTA за три хвилини. ВІДЕО
Вчора 12:33 1414
Лестер підтвердив загибель свого власника
Вчора 08:03 1110
Барселона на очах своїх вболівальників зганьбила Реал
28.10.2018 19:25 1794
Ель Класіко. Барселона - Реал: 5:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
28.10.2018 19:05 10095 1
Динамо вдома сенсаційно програло Львову
28.10.2018 19:00 2638 3
Навколо спорту
Блоги
Клей всемогутній. Гравець Голден Стейт встановив рекорд у НБА. ВІДЕО
Клей всемогутній. Гравець Голден Стейт встановив рекорд у НБА. ВІДЕО Валерій Ручка
Сьогодні 18:02 341
Світоліна у вогні: найкращі розіграші українки в 2018 році. ВІДЕО
Світоліна у вогні: найкращі розіграші українки в 2018 році. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:04 542
Марадоні - 58: еволюція та найкращі голи. ФОТО+ВІДЕО
Марадоні - 58: еволюція та найкращі голи. ФОТО+ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 11:47 352
Погба розбігався перед пенальті довше, ніж Усейн Болт пробігає 100-метрівку. ВІДЕО
Погба розбігався перед пенальті довше, ніж Усейн Болт пробігає 100-метрівку. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 18:58 1470
Шахтар дуже однобоко анонсував дербі з Динамо. ВІДЕО
Шахтар дуже однобоко анонсував дербі з Динамо. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 14:30 1563
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:50 Футбол Екс-зірка Металіста може повернутися в Україну 26
19:28 Боротьба Беленюк отримав квартиру за срібло Олімпіади. ФОТО 152
19:10 Футбол Олімпік заступився за свого прес-аташе 201
18:52 Футбол Ла-Ліга може започаткувати трофей імені Мессі 177
18:35 Футбол Бєсєдін: Не можна такі команди як Минай недооцінювати 415
18:17 Футбол Український форвард зазнав серйозної травми 1464
18:02 Блог Клей всемогутній. Гравець Голден Стейт встановив рекорд у НБА. ВІДЕО 341
17:50 Футбол Шахтар склав ТОП-10 голів у ворота Динамо. ВІДЕО 637
17:30 Футбол Фанати Реала освистуватимуть Рамоса 1664
17:14 Футбол Гельзін: Говорити про покарання Баркова рано 716
16:57 Футбол УПЛ розпочала голосування за найкращого гравця місяця 245
16:30 Футбол Минай продав усі квитки на матч проти Динамо 1099
16:15 Футбол Реал хоче повернути Зідана 941
15:49 Футбол Ворскла продає квитки на матч із Шахтарем за одну гривню 704
15:18 Футбол Тоттенгем уклав контракт з Аллі до 2024 року. ВІДЕО 270
15:12 Футбол Гельзін: позиція Гая не збігається з позицією клубу 927 1
14:47 Футбол Одного з посадовців Федерації футболу Іспанії заарештувала поліція 274
14:38 Футбол Зухвалі плани: клуб з третього дивізіону хоче вибити Реал з Кубка Іспанії 360
14:21 Футбол Вартість гравців Минаю дорівнює ціні Бойка 853 1
13:56 Футбол Прес-аташе Олімпіка: Я ніколи не грав у чемпіонаті ДНР. ФОТО 1351 2
13:37 Теніс Калініна пройшла у друге коло турніру в Китаї 471
13:25 Футбол Кадар не зіграє в Кубку України через дискваліфікацію 421
12:58 Футбол Зрада дня: прес-аташе Олімпіка грав у чемпіонаті ДНР. ФОТО 1482
12:36 Футбол Сумна воротарська доля: Каріус може достроково повернутися з оренди 1464
12:30 Навколо спорту На футболках Лаціо з'явилися вболівальники клубу. ВІДЕО 339

Беленюк отримав квартиру за срібло Олімпіади. ФОТО

Сьогодні 19:28 152 0
Беленюк отримав квартиру за срібло Олімпіади. ФОТО

Срібний призер Олімпіади-2016 борець греко-римського стилю Жан Беленюк отримав нову квартиру на Позняках в Києві.

Спортсмен опублікував світлини у своєму Instagram.

Цю квартиру він отримав від київської влади за підтримки Міністерства спорту України та Національного олімпійського комітету за срібний успіх в Ріо-де-Жанейро.

"Нарешті-то повністю підійшла до свого логічного завершення історія з моєю квартирою ", - написав Беленюк.

 
 
 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наконец-то полностью подошла к своему логическому окончанию история с моей квартирой, которую мне подарил мэр родного города Виталий Кличко, в тесной кооперации с президентом национального олимпийского комитета Бубкой Сергея Назаровича и при поддержке министерства спорта Украины, во главе с министром Ждановым Игорем Александровичем! Хочу поблагодарить всех причастных к этому событию!! Ещё хочу поблагодарить сеть гипермаркетов "Эпицентр" во главе с Герегой Александром Владимировичем и Герегой Галиной Федоровной за постоянную помощь в ремонте и меблировки моей новой квартиры! Отдельное спасибо Юлии Максименко с которой по всем вопросам на связи;)

Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Нагадаємо,  Беленюк попросив вибачення за поразку у фіналі чемпіонату світу. 

 У фінальній сутичці Беленюк програв Башару з рахунком 1:2

Джерело - instagram/zhanbeleniuk.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()