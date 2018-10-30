Беленюк отримав квартиру за срібло Олімпіади. ФОТО

Срібний призер Олімпіади-2016 борець греко-римського стилю Жан Беленюк отримав нову квартиру на Позняках в Києві.
Спортсмен опублікував світлини у своєму Instagram.
Цю квартиру він отримав від київської влади за підтримки Міністерства спорту України та Національного олімпійського комітету за срібний успіх в Ріо-де-Жанейро.
"Нарешті-то повністю підійшла до свого логічного завершення історія з моєю квартирою ", - написав Беленюк.Переглянути цей допис в Instagram
Наконец-то полностью подошла к своему логическому окончанию история с моей квартирой, которую мне подарил мэр родного города Виталий Кличко, в тесной кооперации с президентом национального олимпийского комитета Бубкой Сергея Назаровича и при поддержке министерства спорта Украины, во главе с министром Ждановым Игорем Александровичем! Хочу поблагодарить всех причастных к этому событию!! Ещё хочу поблагодарить сеть гипермаркетов "Эпицентр" во главе с Герегой Александром Владимировичем и Герегой Галиной Федоровной за постоянную помощь в ремонте и меблировки моей новой квартиры! Отдельное спасибо Юлии Максименко с которой по всем вопросам на связи;)
Нагадаємо, Беленюк попросив вибачення за поразку у фіналі чемпіонату світу.
У фінальній сутичці Беленюк програв Башару з рахунком 1:2.
Джерело - instagram/zhanbeleniuk.