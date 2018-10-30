Беленюк отримав квартиру за срібло Олімпіади. ФОТО

Срібний призер Олімпіади-2016 борець греко-римського стилю Жан Беленюк отримав нову квартиру на Позняках в Києві.

Спортсмен опублікував світлини у своєму Instagram.

Цю квартиру він отримав від київської влади за підтримки Міністерства спорту України та Національного олімпійського комітету за срібний успіх в Ріо-де-Жанейро.

Нагадаємо, Беленюк попросив вибачення за поразку у фіналі чемпіонату світу.

У фінальній сутичці Беленюк програв Башару з рахунком 1:2.

Джерело - instagram/zhanbeleniuk.