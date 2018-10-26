Теміров завоював четверту медаль для України на чемпіонаті світу

Український борець греко-римського стилю Ленур Теміров (вагова категорія до 63 кг) завоював бронзову медаль чемпіонату світу з боротьби, який проходить в Будапешті.

Теміров почав турнір впевненими перемогами, проте у півфіналі мінімально поступився бронзовому призеру Олімпіади-2016 і срібному призеру цього ЧС узбеку Ельмурату Тасмурадову (3:4).

У сутичці за бронзу Теміров зустрівся з китайським борцем Ербату Туо і переміг його 3:1, ставши бронзовим призером світової першості.

Це перша медаль Темірова на чемпіонатах світу і перша медаль України в греко-римській боротьбі на цьому ЧС.

Але не остання - Жан Беленюк в категорії до 87 кг пробився до фіналу і гарантував собі мінімум срібло.

Раніше Оксана Лівач виборола бронзу в Будапешті.

Джерело - Чемпіон.