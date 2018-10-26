Беленюк - у фіналі чемпіонату світу

У Будапешті триває чемпіонат світу зі спортивної боротьби.
Українець Жан Беленюк вийшов у фінал змагань серед борців греко-римського стилю у ваговій категорії до 87 кг, забезпечивши собі як мінімум срібну медаль.
Беленюк у півфіналі виграв у азербайджанця Іслама Аббасова (5:1).
Нагадаємо, Жан Беленюк - срібний призер Олімпійських ігор 2016 року, чемпіон світу-2015, дворазовий чемпіон Європи (2014, 2016).
Раніше, Беленюк станцював тверк.
Також Беленюк зазіхнув на мільйон доларів.
Джерело - Чемпіон.