Беленюк - у фіналі чемпіонату світу

У Будапешті триває чемпіонат світу зі спортивної боротьби.

Українець Жан Беленюк вийшов у фінал змагань серед борців греко-римського стилю у ваговій категорії до 87 кг, забезпечивши собі як мінімум срібну медаль.

Беленюк у півфіналі виграв у азербайджанця Іслама Аббасова (5:1).

Нагадаємо, Жан Беленюк - срібний призер Олімпійських ігор 2016 року, чемпіон світу-2015, дворазовий чемпіон Європи (2014, 2016).

Раніше, Беленюк станцював тверк.

Також Беленюк зазіхнув на мільйон доларів.

Джерело - Чемпіон.