Беленюк зазіхнувся на мільйон доларів. ФОТО

Знаменитий український борець Жан Беленюк хоче стати першим чоловіком, який народить дитину.
Про це жартома повідомив сам спортсмен в своєму Instagram.
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Слышал первому мужчине сумевшему родить ребенка дадут миллион $ !?)) Куда потратить миллион в Украине? У кого какие мысли?))
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"Чув першому чоловікові, який зможе народити дитину, дадуть мільйон доларів. Куди витратити мільйон в Україні? У кого які думки?" - пожартував Беленюк.
Раніше Беленюк провів благодійний аукціон та зробив вибір між Шахтарем і Динамо.