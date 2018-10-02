Беленюк зазіхнувся на мільйон доларів. ФОТО

Знаменитий український борець Жан Беленюк хоче стати першим чоловіком, який народить дитину.

Про це жартома повідомив сам спортсмен в своєму Instagram.

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"Чув першому чоловікові, який зможе народити дитину, дадуть мільйон доларів. Куди витратити мільйон в Україні? У кого які думки?" - пожартував Беленюк.

Раніше Беленюк провів благодійний аукціон та зробив вибір між Шахтарем і Динамо.