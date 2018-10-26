Ще одного росіянина дискваліфікували за допінг

Російського важкоатлета Віктора Харченка дискваліфікували на два роки за застосування заборонених препаратів.

Про це повідомляє Xsport з посиланням на офіційний сайт Міжнародної федерації важкої атлетики.

Харченка відсторонили з 12 травня 2017 року по 12 травня 2019 року. Допінг-проба спортсмена дала позитивний результат на дегідрохлорметилтестостерон.

З 2016-го Харченко виграв бронзу на чемпіонаті Росії у ваговій категорії до 85 кілограмів. А на чемпіонаті Європи показав п'ятий результат.

Раніше стало відомо, що чемпіонат Європи-2020 відбудеться в Москві, попри дискваліфікацію Федерації важкої атлетики Росії.

Тим часом російського тренера з боротьби дискваліфікували на два роки.

А український спеціаліст веде пеерговори з російським клубом.

Джерело - Xsport.