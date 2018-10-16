Українка побила світовий рекорд у жимі лежачи

На турнірі в Люксембурзі українська важкоатлетка Тетяна Мельник встановила світовий рекорд у жимі лежачи у ваговій категорії 72 кг.

Про це повідомляє zaxid.net.

Спортсменка показала результат 180,5 кг у своїй ваговій категорії серед жінок. При цьому вона побила попередній рекорд в 180 кг, який належав іншій українці — Антоніні Марченко. Вона встановила його на турнірі в Чехії у травні цього року.

Нагадаємо дворазовою чемпіонкою юнацької Олімпіади-2018 стала українська фехтувальниця Катерина Чорній, а черкащанин Іван Тищенко став чемпіоном ЮОІ в індивідуальному турнірі з академічного веслування.

Джерело - zaxid.net.