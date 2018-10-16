Нурмагомедов просив українського громадянства

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов міг виступати за Україну.

Про це повідомив дядько бійця.

"Ми докладали максимум зусиль, щоб Хабіб отримав українське громадянство. Ми цінуємо, любимо і поважаємо Україну і її народ. Я скажу, що кращого народу немає. Кажуть, що батьківщина там, де ти народився. Але я вважаю, що батьківщина там, де тобі добре. Ми планували, щоб Хабіб виступав за Україну, але не змогли цього зробити. Ми не раз зверталися, але весь час була відмова",- сказав Нурмагомедов-старший.