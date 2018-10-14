Мотор переміг Загреб у Лізі чемпіонів

У 5-му турі групового раунду Ліги чемпіонів Мотор переміг хорватський Загреб.

Мотор переміг Загреб з рахунком 35:27. Найрезультативнішим гравцем у складі українського клубу став Борис Пухівський, на рахунку якого 7 м'ячів.

Завдяки перемозі Мотор набрав 3 очка та залишив останнє місце у турнірній таблиці.

Наступний матч Мотор зіграє проти словенського Целье 4 листопада .

Ліга чемпіонів

Чоловіки

5-й тур

14 жовтня

Мотор - Загреб 35:27 (17:13)

Нагадаємо, Мотор звільнив з посади головного тренера Патріка Ромбела.

Раніше, Мотор програв у Лізі чемпіонів угорському Пік Сегеду.

Джерело - Чемпіон.