Мотор переміг Загреб у Лізі чемпіонів

У 5-му турі групового раунду Ліги чемпіонів Мотор переміг хорватський Загреб.
Мотор переміг Загреб з рахунком 35:27. Найрезультативнішим гравцем у складі українського клубу став Борис Пухівський, на рахунку якого 7 м'ячів.
Завдяки перемозі Мотор набрав 3 очка та залишив останнє місце у турнірній таблиці.
Наступний матч Мотор зіграє проти словенського Целье 4 листопада .
Ліга чемпіонів
Чоловіки
5-й тур
14 жовтня
Мотор - Загреб 35:27 (17:13)
Нагадаємо, Мотор звільнив з посади головного тренера Патріка Ромбела.
Раніше, Мотор програв у Лізі чемпіонів угорському Пік Сегеду.
Джерело - Чемпіон.