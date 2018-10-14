Стало відомо, як UFC може покарати Нурмагомедова

Російського бійця Хабіба Нурмагомедова оштрафують на $350 тис. та дискваліфікують на термін від 4 до 6 місяців.

Про це заявив тренер та батько бійця Абдулманап Нурмагомедов, повідомляє ТАСС.

"Ми чекаємо санкцій, я думаю, на термін від 4 до 6 місяців, попередньо його відсторонять від боїв. Його гроші на місці, вони заморожені, думаю, буде оштрафований на $350 тис.", - сказав Нурмагомедов-старший.

6 жовтня Нурмагомедов захистив титул чемпіона UFC у легкій вазі, перемігши ірландця Конора Мак-Грегора больовим прийомом в четвертому раунді. Після бою росіянин влаштував бійку з членами команди Мак-Грегора.

Нагадаємо, Хабіб Нурмагомедов назвав умови повернення в UFC.

Раніше, Хабіб Нурмагомедов заявив, що отримав пропозицію перейти з UFC у реслинг.

Джерело - ТАСС.