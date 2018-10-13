Нурмагомедов назвав умову повернення в UFC

Російський боєць змішаних єдиноборств Хабіб Нурмагомедов назвав умову свого повернення у UFC.

Про це повідомляє championat.com.

За словами Нурмагомедова, він не вестиме переговорів з UFC, поки не будуть виконані його умови.

"UFC вже веде переговори щодо мого наступного бою. Але я кажу: ні-ні-ні, почекайте. Ви мою команду покарали і хочете, щоб я з вами переговори вів? Такого ніколи не буде. Поки не вирішите проблеми моєї команди, моїх братів - взагалі не дзвоніть мені", - сказав Нурмагомедов.