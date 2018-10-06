Зозуля вболіватиме за росіянина Нурмагомедова у бою з Мак-Грегором

Форвард Альбасете Роман Зозуля прокоментував майбутній бій екс-чемпіона UFC у двох дивізіонах Конора Мак-Грегор проти Хабіба Нурмагомедова.

"Звичайно, я збираюся подивитися цей бій. Останнім часом мені дуже подобається UFC, і я не маю права пропустити цю зустріч. У неділю о 5 ранку за іспанським часом я буду його дивитися", — сказав Зозуля.

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Розповів українець і за кого вболіватиме під час двобою.

"Я дивлюся їхні прес-конференції, і мені не подобається поведінка Мак-Грегора. Мені подобається, як поводиться Хабіб. Він спокійний, упевнений у собі. Це заслуговує на повагу. Тому я вболіватиму за нього. Плюс я знаю, що його дядько живе в Полтаві, він виріс і навчався в Києві. Якщо я не помиляюся, тут же став чемпіоном з самбо.Тому вболіватиму за Хабіба. Хоча, в першу чергу, я хочу побачити хороший бій", — підсумував Зозуля.

Бій Хабіба і Конора відбудеться вранці 6 жовтня.

Нагадаємо, Мак-Грегор легший за Нурмагомедова.

Натомість Ібрагімович пророкує перемогу Нурмагомедову.

Джерело - FootballHUB.