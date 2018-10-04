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Левченко прийняла виклик Харлан і повторила магічний трюк. ВІДЕО

Сьогодні 11:01 1114 0
Левченко прийняла виклик Харлан і повторила магічний трюк. ВІДЕО

Українська легкоатлетка Юлія Левченко повторила трюк Ольги Харлан в рамках нового челенджу від Red Bull.

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Молода киянка, присівши на одній нозі, ротом підняла з підлоги банку з напоєм.

"Ольга Харлан, я вмію лише так", - написала спортсменка у власному Instagram.

 
 
 
 
 
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@olgakharlan я умею только так 👀😂 #redbullcanpickupchallenge @redbullua_ #fake #giveyouwings #givemechance ⚡️ P.s 😈

Публикация от YULIYA LEVCHENKO (@levchenkou)

Також повідомлялося, що Василь Ломаченко виконав легендарний удар Брюса Лі.

Джерело - Чемпіон.

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