Левченко прийняла виклик Харлан і повторила магічний трюк. ВІДЕО

Українська легкоатлетка Юлія Левченко повторила трюк Ольги Харлан в рамках нового челенджу від Red Bull.

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Молода киянка, присівши на одній нозі, ротом підняла з підлоги банку з напоєм.

"Ольга Харлан, я вмію лише так", - написала спортсменка у власному Instagram.

Також повідомлялося, що Василь Ломаченко виконав легендарний удар Брюса Лі.

Джерело - Чемпіон.