Костевич стала найкращою спортсменкою України у вересні

Найкращою спортсменкою України у вересні визнано чемпіонку світу зі стрільби Олену Костевич.
Про це повідомляє офіційний сайт НОК України.
Костевич на світовій першості у Південній Кореї здобула дві медалі. У її активі індивідуальне золото та бронза у парі з Олегом Омельчуком у стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 м.
Крім цього, Костевич стала володаркою однією з перших олімпійських ліцензій України на Ігри-2020.
Найкращим тренером вересня названо особистого тренера Олени - Ігоря Чередінова.
Нагадаємо, Олена Костевич здобула золото у стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 25 м.
Після цього, Костевич привітав з перемогою президент України Петро Порошенко.
Джерело - НОК України.