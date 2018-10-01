Костевич стала найкращою спортсменкою України у вересні

Найкращою спортсменкою України у вересні визнано чемпіонку світу зі стрільби Олену Костевич.

Про це повідомляє офіційний сайт НОК України.

Костевич на світовій першості у Південній Кореї здобула дві медалі. У її активі індивідуальне золото та бронза у парі з Олегом Омельчуком у стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 10 м.

Крім цього, Костевич стала володаркою однією з перших олімпійських ліцензій України на Ігри-2020.

Найкращим тренером вересня названо особистого тренера Олени - Ігоря Чередінова.

Нагадаємо, Олена Костевич здобула золото у стрільбі з пневматичного пістолета з дистанції 25 м.

Після цього, Костевич привітав з перемогою президент України Петро Порошенко.

Джерело - НОК України.