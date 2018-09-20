17-річна українська дзюдоїстка Дарина Білодід стала чемпіонкою світу. У фінальному поєдинку українка за дві хвилини виграла іппон у Фуни Танаки з Японії, яка перемагала на світовій першості в 2017-му році.

Це друга золота медаль українців за всю історію проведення чемпіонатів світу з дзюдо. У 2009 році Георгій Зантарая вигравав ЧС, який проходив у Роттердамі.

Також варто відзначити, що Дарина стала наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо в історії.

Білодід в поточному сезоні не знає гіркоти поразок. На її рахунку перемоги на двох турнірах серії Grand Prix, на двох турнірах серії Grand Slam і на Кубку Європи в Словенії.

Нагадаємо, українські дзюдоїсти виграли дві медалі на етапі Гран-прі у Загребі.

Раніше український дзюдоїст Андрій Колесник виграв золото на Європейських студентських іграх.

Джерело - Чемпіон.