КІБЕРСПОРТ. Українські команди за крок від плей-оф

Завершився третій день чемпіонату світу з CS:GO, у Лондоні.

Українські команди(Navi та HellRaisers) дуже вдало грають матч за матчем і з рахунку 0:1, вийшли на рахунок 2:1, і їм залишилася одна перемога до виходу в плей-оф.

Vega, у якій грають двоє українців, сьогодні буде боротися за виживання проти однієї з найкращих команд на даний момент NIP.

Вже о 13:00 HellRaisers зіграють матч за вихід у плей-оф проти Tyloo з Китаю.

Відразу після HR, о 14:30, мають зіграти українці з Vega Squadron проти NIP.

О 17:30 Navi зіграють проти Fnatic, які ще жодного разу не пропускали плей-оф чемпіонату світу.

Загалом матчі на сьогоднішній день виглядають так:

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Джерело - champion.com.ua.