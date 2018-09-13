КІБЕРСПОРТ. Українці невдало стартували на чемпіонаті світу

У Лондоні розпочався 13-ий чемпіонат світу з CS:GO, під назвою Faceit Major.

Усього на турнірі присутні 2 українські організації HellRaisers та Natus Vincere, також двоє українців грають в команді Vega Squadron з Росії.

Регламент турніру дуже простий.

На турнірі беруть участь 16 команд, 8 команд, які виступали у плей-офф минулого Мейджора, а також 8 команд які кваліфікувалися з різних регіонів.

Команда, яка здобуває 3 перемоги проходить у плей-офф, а якщо набирається 3 поразки, то ти вилітаєш.

Загалом структура будується таким чином:

Після першої гри з'являються команди, які мають статистику перемог 1:0 та 0:1.

Команди, які перемогли у першому турі зустрічаються між собою, і відповідно команди, які програли між собою.

Після другого туру виявляються команди зі статистикою 2:0(вони грають матч за вихід з групи), 1:1 та 0:2(відповідно команди борються за виживання).

Після другого туру турнір покидає 2 команди, а також 2 виходять у плей-офф.

Третій тур також визначає двох тріумфаторів та двох невдах, тому що з'являються команди зі статистикою 2:1 та 1:2.

У вирішальному дні команди зі статистикою 2:2 розігрують між собою останні путівки до плей-офф.

Вже в першому матчі турніру HellRaisers зустрічалися проти французів, G2.

Розпочали вдаліше представники французької команди, першу половину вони виграли з рахунком 10:5.

Друга половина гри вийшла дуже важкою для обох команд, але міжнародна команда на чолі з українським капітаном Кирилом Карасьовим вийшла на овертайми.

Перші додаткові раунди переможця не визначили, але у других французи вирвали перемогу.

Тепер G2 будуть боротися з північноамериканською командою CompLexity за право грати матч за вихід у плей-офф.

А HellRaisers будуть боротися за американцями, Cloud9, щоб не грати матч на виліт.

Наступною українською командою, яка грала на Мейджорі стала команда Navi (скорочено Natus Vincere), у якій грають одразу 3 українці, а також 2 росіянина.

Наразі Navi посідають 2-у сходинку в світовому рейтингу, але вже в першій грі їм довелося грати проти лідера світового CS, Astralis, з Данії.

Початок матчу вдався данцям. Вони вели 4:7 і могли завершити першу половину гри з комфортною перевагою.

Однак Navi, переломили хід зустрічі і виграли першу половину 8:7.

Друга частина гри була дуже рівною, команди не відставали одна від одної, але декілька помилок дали змогу данській команді виграти з мінімальною перевагою 16:14.

Наступну гру Navi проведуть з 5-ою командою світу, Faze, яка містить у собі 5 гравців різної національності.

Закриттям першого ігрового дня став матч російської організації Vega Squadron та Cloud9, які є нинішнім чемпіоном світу.

З самого початку Vega заволоділа ініціативою, що призвело до легкої перемоги з рахунком 16:4.

Найкращим гравцем матчу став українській капітан, Дмитро "JR" Черв'як, який зробив 24 вбивства за 20 раундів.

Повні результати першого ігрового дня виглядають так:

Вже о 12-ій розпочнеться другий день турніру, Vega розпочне свою гру о 15:00, HellRaisers о 16:30, а Navi приблизно о 21:00.

Ви можете подивитися англійськомовну трансляцію або російськомовну.

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Джерело - Champion.com.ua.