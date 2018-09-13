Мій профіль

Мотор програв перший матч у Лізі Чемпіонів

Вчора 20:59 889 1
КІБЕРСПОРТ. Українці невдало стартували на чемпіонаті світу
Сьогодні 10:32 365
Легендарний хокеїст відкриє новий сезон УХЛ
Сьогодні 07:03 513
Лень та Михайлюк запрошують вболівальників на автограф-сесію
Вчора 19:49 366
Світоліна святкує День народження: топ-10 гарячих фото тенісистки
Вчора 16:14 2268
Російських біатлоністів без проблем відпустять в українську команду
Вчора 15:16 1346
Красюк розповів про плани Олександра Усика
Вчора 14:36 873
Блоги
Російський плавець викликав на дуель главу Росгвардії. ВІДЕО
Російський плавець викликав на дуель главу Росгвардії. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 08:05 1155
Боєць ММА дав перший коментар у якості депутата "Растіковой Федераскі". ВІДЕО
Боєць ММА дав перший коментар у якості депутата "Растіковой Федераскі". ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 07:25 538
Світоліна відсвяткувала день народження в Маямі та подякувала за привітання. ФОТО
Світоліна відсвяткувала день народження в Маямі та подякувала за привітання. ФОТО Андрій Твердохліб
Вчора 21:11 811
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:31 Футбол Інтеру доведеться продати гравців на 40 млн євро 309
12:10 Футбол Алієв: Будемо ростити нових Мілевських 309
11:53 Футбол Шевченка запросили на конференцію ФІФА 391
11:32 Футбол Керівники АПЛ готують революційні зміни 320
11:10 Теніс Світоліна розпочала роботу з новим тренером 340
10:56 Футбол В УЄФА прокоментували інформацію щодо фіналу Ліги чемпіонів у США 763
10:35 Футбол Збірна Чехії знайшла нового тренера 641
10:32 Інше КІБЕРСПОРТ. Українці невдало стартували на чемпіонаті світу 365
10:15 Футбол Гвардіола розповів, де хоче закінчити тренерську кар'єру 485
09:51 Футбол Стало відомо скільки коштує Ворскла на фоні суперників у Лізі Європи 468
09:23 Футбол ФІФА може зробити правила оренд більш жорсткими 448
09:10 Футбол Бетіс презентував третій комплект форми з дуже цікавим дизайном. ФОТО 548
08:54 Футбол Ворскла суттєво знизила ціну квитків на матч із Зорею 348
08:30 Футбол Колишній лікар Роналду розповів секрет ідеальної фізичної форми футболіста 1278
08:09 Футбол Англійські ЗМІ залякують вболівальників перед поїздкою в Полтаву 1015
08:05 Плавання Російський плавець викликав на дуель главу Росгвардії. ВІДЕО 1155
07:25 Інше Боєць ММА дав перший коментар у якості депутата "Растіковой Федераскі". ВІДЕО 538
07:03 Хокей Легендарний хокеїст відкриє новий сезон УХЛ 513
12 Вересня 2018
23:51 Футбол Реал спробує купити Неймара наступного літа 412
23:38 Футбол Лідер Наполі презентував автобіографічну книгу.ФОТО 341
23:24 Футбол Караваєв: Мені здається Динамо рухається в правильному напрямку 701
22:58 Футбол Захисник Атлетіко отримав травму під час матчу за збірну 317
22:43 Футбол Лідер Ювентуса взимку покине клуб 591
22:23 Футбол Захисник Гоффенхайма пропустить матч з Шахтарем 570
21:54 Футбол Президент Бордо розповів чому Анрі не очолив клуб 368

КІБЕРСПОРТ. Українці невдало стартували на чемпіонаті світу

Сьогодні 10:32 365 0
КІБЕРСПОРТ. Українці невдало стартували на чемпіонаті світу

У Лондоні розпочався 13-ий чемпіонат світу з CS:GO, під назвою Faceit Major.

Усього на турнірі присутні 2 українські організації HellRaisers та Natus Vincere, також двоє українців грають в команді Vega Squadron з Росії.

Регламент турніру дуже простий.

На турнірі беруть участь 16 команд, 8 команд, які виступали у плей-офф минулого Мейджора, а також 8 команд які кваліфікувалися з різних регіонів.

Команда, яка здобуває 3 перемоги проходить у плей-офф, а якщо набирається 3 поразки, то ти вилітаєш.

Загалом структура будується таким чином:

Після першої гри з'являються команди, які мають статистику перемог 1:0 та 0:1.

Команди, які перемогли у першому турі зустрічаються між собою, і відповідно команди, які програли між собою.

Після другого туру виявляються команди зі статистикою 2:0(вони грають матч за вихід з групи), 1:1 та 0:2(відповідно команди борються за виживання).

Після другого туру турнір покидає 2 команди, а також 2 виходять у плей-офф.

Третій тур також визначає двох тріумфаторів та двох невдах, тому що з'являються команди зі статистикою 2:1 та 1:2.

У вирішальному дні команди зі статистикою 2:2 розігрують між собою останні путівки до плей-офф.

Вже в першому матчі турніру HellRaisers зустрічалися проти французів, G2.

Розпочали вдаліше представники французької команди, першу половину вони виграли з рахунком 10:5.

Друга половина гри вийшла дуже важкою для обох команд, але міжнародна команда на чолі з українським капітаном Кирилом Карасьовим вийшла на овертайми.

Перші додаткові раунди переможця не визначили, але у других французи вирвали перемогу.

Тепер G2 будуть боротися з північноамериканською командою CompLexity за право грати матч за вихід у плей-офф.

А HellRaisers будуть боротися за американцями, Cloud9, щоб не грати матч на виліт.

Наступною українською командою, яка грала на Мейджорі стала команда Navi (скорочено Natus Vincere), у якій грають одразу 3 українці, а також 2 росіянина.

Наразі Navi посідають 2-у сходинку в світовому рейтингу, але вже в першій грі їм довелося грати проти лідера світового CS, Astralis, з Данії.

Початок матчу вдався данцям. Вони вели 4:7 і могли завершити першу половину гри з комфортною перевагою.

Однак Navi, переломили хід зустрічі і виграли першу половину 8:7.

Друга частина гри була дуже рівною, команди не відставали одна від одної, але декілька помилок дали змогу данській команді виграти з мінімальною перевагою 16:14.

Наступну гру Navi проведуть з 5-ою командою світу, Faze, яка містить у собі 5 гравців різної національності.

Закриттям першого ігрового дня став матч російської організації Vega Squadron та Cloud9, які є нинішнім чемпіоном світу.

З самого початку Vega заволоділа ініціативою, що призвело до легкої перемоги з рахунком 16:4.

Найкращим гравцем матчу став українській капітан, Дмитро "JR" Черв'як, який зробив 24 вбивства за 20 раундів.

Повні результати першого ігрового дня виглядають так:

Вже о 12-ій розпочнеться другий день турніру, Vega розпочне свою гру о 15:00, HellRaisers о 16:30, а Navi приблизно о 21:00.

Ви можете подивитися англійськомовну трансляцію або російськомовну.

Нагадаємо, київське Динамо буде представлено у найпопулярнішому футбольному симуляторі.

Джерело - Champion.com.ua.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()