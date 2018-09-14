Коростильов здобув перше доросле золото у стрільбі

Український стрілець Павло Коростильов в останній день чемпіонату світу зі стрільби, що відбувався в південнокорейському Чханвоне, завоював золото в неолімпійській дисципліні МП-10.

Українець набрав 581 очко.

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У командному заліку разом з Володимиром Пастернаком та Олександром Петрівим українець завоював бронзу.

Збірна України завоювала 12 медалей на чемпіонаті світу в Чханвоне: 3 золота, 4 срібла і 5 бронз.

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Для 21-річного Коростильова ця медаль стала вже другою на турнірі. Раніше він взяв бронзу в стрільбі з великокаліберного пістолета центрального бою на 25 м. У 2017 році він завоював два золота, срібло і бронзу серед юніорів.

Джерело - Чемпіон.