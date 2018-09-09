Українка стала бронзовою призеркою Чемпіонату світу зі стрільби

Галина Авраменко поповнила скарбничку українських медалей на чемпіонаті світу зі спортивної стрільби, що відбувається у Чханвоні.
У активі Авраменко — бронза. Чернігівка спеціалізується на стрільбі по рухомій мішені. Саме в цьому виді вона і завоювала чергову нагороду. Щоправда, ця дисципліна неолімпійська.
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У півфінальному протистоянні Авраменко поступилася китаянці Лі Сю Ян - 7:9, а в бронзовому фіналі переграла представницю Північної Кореї Рі Чжі Е - 6:3. Золото в цьому виді завоювала росіянка Ольга Степанова.
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Нагадаємо, 8 вересня на Чемпіонаті світу тріумфувала Олена Костевич
А в парному міксті Костевич та Омельчук виграли бронзу.
Джерело - Чемпіон.