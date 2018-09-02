Українці Костевич та Омельчук здобули бронзу чемпіонату світу

Українські стрілки Олена Костевич та Олег Омельчук виграли бронзову нагороду у міксті на чемпіонаті світу.
На ЧС у південнокорейському Чханвоні у стрільбі з пістолета з дистанції 10 м українці набрали 416,7 очка, повідомляє Xsport.
Володарі срібла та золота виявилися для нашого дуету недосяжними. Срібні призери Ван Цянь і Ван Мен із Китаю вибили 480,2 пункта, а росіяни Віталіна Бацарашкіна та Артем Черноусов, що виграли золото, показали результат 488,1 бала.
Нагадаємо, збірна України зі стрибків на батуті відмовилася від участі у чемпіонаті світу в Росії.
Раніше, Україна фінішувала восьмою у загальному заліку чемпіонату Європи з літніх видів спорту.
Джерело - Xsport.