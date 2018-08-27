Збірна України зі стрибків на батуті не поїде на ЧС в Росію

Збірна України зі стрибків на батуті не має жодного представника на Чемпіонаті Світу в Росії.

Про це повідомляє sportarena.

Українська федерація відправила порожню заявку на участь в чемпіонаті світу.

Про це розповів Федерації стрибків на батуті Росії Микола Макаров.

"Українські спортсмени, на жаль, не приїдуть. Я чув, вони хотіли, щоб у них один спортсмен виступив на першості світу, але нам прийшли останні точні заявки, і в рядку навпроти України стоїть нуль ", - цитує функціонера офіційний сайт федерації.

Відзначимо, що невелика ймовірність участь українців в чемпіонаті світу все ж залишається, адже фінальний день подачі заявок - 3 жовтня.

Раніше Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов своїм указом не рекомендував їздити на змагання в Росію, а також залишив без призових тих спортсменів, які все-таки поїдуть.

Проте, цього літа збірна України з дзюдо взяла участь у чемпіонаті Європи в Єкатеринбурзі.

Джерело - sportarena.