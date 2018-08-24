Збірна України поки без нагород на літньому ЧС

Доросла команда збірної України не зуміла піднятися на п'єдестал за підсумками змішаної естафети на літньому чемпіонаті світу в Нове-Мєсто, Чехія.

Команда в складі: Віта Семеренко - Валентина Семеренко - Артем Прима - Дмитро Підручний, як і юніори, посіла четверте місце, але відпустила поляків лише на 0,1 секунди.

Таким чином, перший день літнього чемпіонату світу завершився для нашої збірної з двома четвертими місцями.

Нагадаємо, ЧС покажуть в Україні.

Відомий графік ЧС з літнього біатлону.

Джерело - biathlon.com.ua.