Санітра розповів про функціональний стан Семенова

Старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра розповів про готовність його підопічних. Зокрема про стан Сергія Семенова, який провів не найкращий сезон.

Його слова наводить сайт biathlon.com.ua

"Після останнього тренування, можу сказати, зараз ми бачимо вже іншого Сергія. Не того, який був минулого сезону. Треба почекати, що він покаже в гонках, які відбудуться найближчими днями.

Я впевнений, Сергій зараз на правильному шляху відновлення після проблем зі здоров'ям. До того ж, зараз він виконує іншу програму тренувань, ніж торік", — сказав Санітра.