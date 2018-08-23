Мій профіль

Мужики в меншості втримують нічию

Вчора 23:21 427 1
ЛЄ. Зоря - РБ Лейпциг 0:0. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
Вчора 23:21 6863 3
П'ятеро українок зіграє в основній сітці US Open
Вчора 23:09 317
Як Зоря залишилася в меншості. ВІДЕО
Вчора 22:45 1019
Зоря - Лейпциг: відео онлайн-трансляція
Вчора 21:54 802
Костюк програла Бузковій та покинула US Open
Вчора 20:46 663
Зоря - Лейпциг: стартові склади команд
Вчора 20:13 797
Блоги
Справжні патріоти: як видатні спортсмени вітали Україну з Днем прапору. ФОТО
Справжні патріоти: як видатні спортсмени вітали Україну з Днем прапору. ФОТО Максим Буйдин
Вчора 16:10 619
Палаючий Амстердам: як фанати Аякса Динамо зустрічали. ВІДЕО
Палаючий Амстердам: як фанати Аякса Динамо зустрічали. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 12:25 685
Довгоочікувана помста: Стерлінг "перетворив" Зінченка в собаку. ВІДЕО
Довгоочікувана помста: Стерлінг "перетворив" Зінченка в собаку. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 09:00 2431
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23 Серпня 2018
23:57 Біатлон Сестри Семеренко включені у змішану естафету чемпіонату світу 239
23:21 Футбол ЛЄ. Зоря - РБ Лейпциг 0:0. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО 6863 3
23:21 Футбол Мужики в меншості втримують нічию 427 1
23:09 Теніс П'ятеро українок зіграє в основній сітці US Open 317
22:45 Футбол Як Зоря залишилася в меншості. ВІДЕО 1019
22:29 Бокс Дерев'янченко боксуватиме з Джейкобсом. ВІДЕО 303
22:11 Футбол Екс-тренер Челсі очолить Манчестер Юнайтед 470
21:54 Футбол Зоря - Лейпциг: відео онлайн-трансляція 802
21:33 Футбол Колишній легіонер Дніпра привітав Україну з Днем прапора 552
21:13 Боротьба Четверо борців привезли медалі з турніру в Німеччині 190
20:46 Теніс Костюк програла Бузковій та покинула US Open 663
20:30 Футбол УЄФА ухвалить рішення, щодо стадіону Ворскла наступного тижня. ФОТО 456
20:13 Футбол Зоря - Лейпциг: стартові склади команд 797
19:44 Бокс Ломаченко найкращий боксер світу за версією Белью 600
19:26 Веслування 26 українських веслувальників виступлять на Чемпіонаті світу 248
19:06 Футбол Коноплянка пропустить старт сезону 506
19:00 Бокс Усик красномовно дав відповідь усим хейтерам. ФОТО 1084
18:51 Теніс Костюк фаворит матчу з чешкою на думку букмекерів 373
18:28 Автоспорт Спортивний директор Формули-1: Нам потрібно вирішити, який шлях підійде — революційний або еволюційний 210
18:13 Теніс Кіченок вилетіла з чвертьфіналу парного турніру в Нью-Гейвені 207
17:53 Теніс Світоліна готується разом із Шараповою до US Open. ВІДЕО 472
17:29 Футбол Зоря - РБ Лейпциг: Циганик розраховує на велику кількість голів 441 1
17:11 Інше Спортивний покер офіційно визнали в Україні 177
16:56 Футбол Капітан Ворскли розповів коли повернеться на поле. ВІДЕО 249
16:37 Бокс Кличко зібрався продавати будинок, у якому жив з коханою. ФОТО 1150

Сестри Семеренко включені у змішану естафету чемпіонату світу

Вчора 23:57 239 0
Сестри Семеренко включені у змішану естафету чемпіонату світу

У чеському містечку Нове-Место стартує чемпіонат світу з літнього біатлону серед дорослих та юніорів. Першою в змагальній програмі буде змішана естафета.

Українська команда визначилася зі складом, повідомляє сайт biathlon.com.ua.

Так заїзд дорослих стартує о 19 годині за Києвом. До складу команди на гонку потрапили Віта та Валентина Семеренки, Артем Прима, Дмитро Підручний.

Юніори вийдуть на старт о 16:30. На старт українці вийдуть таким складом: Валерія Дмитренко, Анна Кривонос, Олександр Пономаренко, Богдан Цимбал.

Нагадаємо, раніше тренер жіночої збірної розповів, що спілкується з лідером команди лише листами.

Графік чемпіонату світу з літнього біатлону дивіться на нашому сайті.

Джерело - biathlon.com.ua.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()