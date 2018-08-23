Сестри Семеренко включені у змішану естафету чемпіонату світу

У чеському містечку Нове-Место стартує чемпіонат світу з літнього біатлону серед дорослих та юніорів. Першою в змагальній програмі буде змішана естафета.

Українська команда визначилася зі складом, повідомляє сайт biathlon.com.ua.

Так заїзд дорослих стартує о 19 годині за Києвом. До складу команди на гонку потрапили Віта та Валентина Семеренки, Артем Прима, Дмитро Підручний.

Юніори вийдуть на старт о 16:30. На старт українці вийдуть таким складом: Валерія Дмитренко, Анна Кривонос, Олександр Пономаренко, Богдан Цимбал.

Нагадаємо, раніше тренер жіночої збірної розповів, що спілкується з лідером команди лише листами.

Графік чемпіонату світу з літнього біатлону дивіться на нашому сайті.

Джерело - biathlon.com.ua.