Збірна України у повному складі вилетить на Паралімпійські ігри-2022

Команда готова виступати у Пекіні

Паралімпійська збірна України готова до виступу на Зимових Іграх-2022 і планує змагатися в Пекіні у повному складі.

Про це розповіла керівниця пресслужби Національного комітету спорту інвалідів України Наталія Гарач.

"Частина команди в одному місці, частина — в іншому. Надіюся, що сьогодні об'єднаємося і потрапимо в аеропорт і разом поїдемо до Пекіна. Команда не в Україні. Ми не будемо розказувати, де ми є. Коли приїдемо до Пекіна, то розкажемо, як добиралися. Сподіваюся, що завтра, 2 березня ми будемо в Пекіні. Команда їде в повному складі, в якому ми планували. Напередодні Паралімпійських ігор команда виборола 19 ліцензій. Одну ліцензію нам дали як "білу картку" наймолодшому спортсмену Серафиму Драгуну. Ще є 9 спортсменів-гайдів", - резюмувала Гарач.

Усього Україна на Паралімпіаду-2022 здобула 20 ліцензій, представлятимуть команду 29 атлетів - 20 спортсменів-паралімпійців та 9 спортсменів-гайдів. Змагатися українці будуть у двох видах спорту - біатлоні та лижних перегонах.

Паралімпійські ігри-2022 мають розпочатися в п'ятницю, 4 березня. І триватимуть до неділі, 13 березня. Усього на Паралімпіаді-2022 буде розіграно 78 комплектів нагород.

Нагадаємо, Україна закликала виключити Росію з Паралімпіади в Пекіні.