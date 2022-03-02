Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 17:23 9130
Росію викинули з всесвітньої легкоатлетичної ради
Вчора 22:47 582
Шовковський: Росія як та чума на планеті, яку хочеться спалити та закопати
Вчора 22:16 531
Олімпійський призер Токіо-2022 приєднався до українського війська
Вчора 21:57 912
Російські військові вбили українського біатлоніста
Вчора 21:13 4865
Блохін закликав Росію припинити обстріли України
Вчора 20:57 1029
Стаховський: Якщо потрібно - буду стріляти
Вчора 18:12 664
Фото дня: Чемпіон світу з боксу святкує день народження зі зброєю в руках
Вчора 14:55 8613
Сенченко: Повєткін і йому подібні – кінчені тварюки
Вчора 13:13 32015 3
Російські окупанти в Києві вбили футболіста
Вчора 11:47 5004
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Збірна України у повному складі вилетить на Паралімпійські ігри-2022

Сьогодні 20:43 224 0
Команда готова виступати у Пекіні
Збірна України у повному складі вилетить на Паралімпійські ігри-2022

Джерело - suspilne.media.

Паралімпійська збірна України готова до виступу на Зимових Іграх-2022 і планує змагатися в Пекіні у повному складі.

Про це розповіла керівниця пресслужби Національного комітету спорту інвалідів України Наталія Гарач.

"Частина команди в одному місці, частина — в іншому. Надіюся, що сьогодні об'єднаємося і потрапимо в аеропорт і разом поїдемо до Пекіна. Команда не в Україні. Ми не будемо розказувати, де ми є. Коли приїдемо до Пекіна, то розкажемо, як добиралися. Сподіваюся, що завтра, 2 березня ми будемо в Пекіні.

Команда їде в повному складі, в якому ми планували. Напередодні Паралімпійських ігор команда виборола 19 ліцензій. Одну ліцензію нам дали як "білу картку" наймолодшому спортсмену Серафиму Драгуну. Ще є 9 спортсменів-гайдів", - резюмувала Гарач.

Усього Україна на Паралімпіаду-2022 здобула 20 ліцензій, представлятимуть команду 29 атлетів - 20 спортсменів-паралімпійців та 9 спортсменів-гайдів. Змагатися українці будуть у двох видах спорту - біатлоні та лижних перегонах.

Паралімпійські ігри-2022 мають розпочатися в п'ятницю, 4 березня. І триватимуть до неділі, 13 березня. Усього на Паралімпіаді-2022 буде розіграно 78 комплектів нагород.

Нагадаємо, Україна закликала виключити Росію з Паралімпіади в Пекіні.

Коментарі ()
Популярне зараз
Світоліна розібралася з росіянкою на турнірі у Мексиці Світоліна розібралася з росіянкою на турнірі у Мексиці 1024
Мера Херсона звинуватили у держзраді Мера Херсона звинуватили у держзраді 2547 2
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 9130
Де Пена: Я не маю наміру коли-небудь знову повертатися в Україну Де Пена: Я не маю наміру коли-небудь знову повертатися в Україну 1203
Історія дня: як колаборант Продивус розповідає про “братовбивчу” війну Історія дня: як колаборант Продивус розповідає про “братовбивчу” війну 1284
Поворознюк: Всі під’їзди до селища заміновані Поворознюк: Всі під’їзди до селища заміновані 1570
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 23521
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 10430
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну Росії та московське Динамо 11807 5
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 11611
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 28523
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 20126 4