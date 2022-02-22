Головне
Пекін-2022. Найкращі спортсмени, команда, сенсація та розчарування Олімпійських ігор
Сьогодні 13:33 124
Челсі прийме Лілль, Ювентус зіграє з Вільярреалом. Розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:10 289
Історія дня: Лопес крикнув Слава Україні і запропонував несподіваний тост
Вчора 23:55 13564
У Динамо вже є домовленість з Ребровим – Босянок
Вчора 21:25 9002
Морозюк перейшов у Чорноморець
Вчора 20:27 672
Довбик отримав серйозну травму - джерело
Вчора 20:12 3613
Світоліна поступилась на старті турніру у Досі
Вчора 16:26 830
Динамо здобуло вольову перемогу над РФШ у контрольному матчі
Вчора 11:53 795
Кікбоксер Журавльов: Я з автоматом відстоював Крим
Вчора 11:43 9939 2
7 головних героїв Олімпійських ігор у Пекіні
Вчора 11:41 1256 4
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Понад 13 млн українських глядачів подивилися Олімпіаду-2022

Сьогодні 13:02 141 0
До п'ятірки найрейтинговіших трансляцій Олімпіади потрапили змагання з біатлону
Понад 13 млн українських глядачів подивилися Олімпіаду-2022
#UA: Перший, #Олімпійські ігри-2022

Джерело - Суспільне.

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні-2022 на суспільному телеканалі UA: ПЕРШИЙ переглянули 13,2 млн глядачів.

Про це повідомляє Суспільне.

Середня частка аудиторії трансляцій Олімпіади склала 2,34%.

До п'ятірки найрейтинговіших трансляцій Олімпіади потрапили змагання з біатлону у різних дисциплінах:

Змішана естафета, 5 лютого.

Гонка переслідування, жінки, 13 лютого.

Індивідуальна гонка, жінки, 7 лютого.

  Актуально: 7 головних героїв Олімпійських ігор у Пекіні

Гонка переслідування, чоловіки, 13 лютого.

Спринт, чоловіки, 12 лютого.

Трансляція церемонії відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор у Пекіні мала рейтинг 1,55% з часткою аудиторії 7,00%, а церемонія закриття - рейтинг 0,70% з часткою аудиторії 2,66%.

Трансляція фіналу чоловічого фристайлу, в якому українець Олександр Абраменко виборов срібну медаль, мала рейтинг 0,62% з часткою аудиторії 3,55%.

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбувалися з 4 по 20 лютого.

Коментарі ()
Популярне зараз
Довбик отримав серйозну травму - джерело Довбик отримав серйозну травму - джерело 3613
Історія дня: Лопес крикнув Слава Україні і запропонував несподіваний тост Історія дня: Лопес крикнув Слава Україні і запропонував несподіваний тост 13564
Заваров - про слова Сеньківа: За вухо притяг би до суду Заваров - про слова Сеньківа: За вухо притяг би до суду 1351
Атлетико - Манчестер Юнайтед - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів Атлетико - Манчестер Юнайтед - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів 1638
Бенфіка - Аякс - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів Бенфіка - Аякс - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів 1487
У Динамо вже є домовленість з Ребровим – Босянок У Динамо вже є домовленість з Ребровим – Босянок 9002
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 10800
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 13647 12
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 5284
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 20712
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 2903
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 35255 1