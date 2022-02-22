Понад 13 млн українських глядачів подивилися Олімпіаду-2022

До п'ятірки найрейтинговіших трансляцій Олімпіади потрапили змагання з біатлону

Джерело - Суспільне.

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні-2022 на суспільному телеканалі UA: ПЕРШИЙ переглянули 13,2 млн глядачів.

Про це повідомляє Суспільне.

Середня частка аудиторії трансляцій Олімпіади склала 2,34%.

До п'ятірки найрейтинговіших трансляцій Олімпіади потрапили змагання з біатлону у різних дисциплінах:

Змішана естафета, 5 лютого.

Гонка переслідування, жінки, 13 лютого.

Індивідуальна гонка, жінки, 7 лютого.

Актуально: 7 головних героїв Олімпійських ігор у Пекіні

Гонка переслідування, чоловіки, 13 лютого.

Спринт, чоловіки, 12 лютого.

Трансляція церемонії відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор у Пекіні мала рейтинг 1,55% з часткою аудиторії 7,00%, а церемонія закриття - рейтинг 0,70% з часткою аудиторії 2,66%.

Трансляція фіналу чоловічого фристайлу, в якому українець Олександр Абраменко виборов срібну медаль, мала рейтинг 0,62% з часткою аудиторії 3,55%.

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбувалися з 4 по 20 лютого.