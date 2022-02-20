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Рекордна кількість країн виграла золоті медалі на Олімпіаді-2022

Сьогодні 15:33 204 0
Україна не здобувала золоті медалі на Олімпіаді
Рекордна кількість країн виграла золоті медалі на Олімпіаді-2022
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Спортсмени з 23 різних країн виграли золоті медалі у Пекіні, що стало новим рекордом зимових Олімпіад.

Ще один рекорд встановила збірна Норвегії, чиї спортсмени виграли на Олімпіаді-2022 16 золотих медалей.

Норвегія посіла перше місце у загальному медальному заліку, сумарно вигравши 37 нагород (16 золотих, вісім срібних та 13 бронзових). Друге місце посіла Німеччина (27 медалей, 12 золотих), третє - Китай (15 медалей, дев'ять золотих).

Україна з однією медаллю розділила з Іспанією 25 місце у рейтингу.

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