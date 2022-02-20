Головне
Лінія Маннергейма для ОКР і золота медаль Великої Британії: підсумки Олімпіади-2022 за 20 лютого
Сьогодні 09:56 1181
Норвегія виграла медальний залік та встановила рекорд зимових Олімпіад
Сьогодні 09:17 477
Підсумковий медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022
Сьогодні 08:36 150980
Збірна Фінляндії переграла ОКР у фіналі хокейного турніру
Сьогодні 08:27 11870 2
Бринзак: Багато вболівальників і журналістів мріють, щоб федерацію очолила інша людина
Сьогодні 07:48 643
Йогауг впевнено виграла марафон у Пекіні, Анцибор фінішувала 37-ою
Сьогодні 06:32 629
Німецькі бобслеїсти тріумфували у змаганнях серед четвірок
Сьогодні 06:18 288
Жіноча збірна Великої Британії стала переможницею турніру з керлінгу
Сьогодні 06:03 291
Збірна Австрії виграла паралельний слалом
Сьогодні 05:16 314
Тоттенгем вирвав перемогу в Ман Сіті Зінченка, Евертон Миколенка поступився Саутгемптону. Результати 26 туру АПЛ
Вчора 21:27 1487
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Йоганнес Бо здобув найбільше золотих меладей на Олімпіаді-2022

Сьогодні 12:48 68 0
Норвежець завоював чотири золоті медалі
Йоганнес Бо здобув найбільше золотих меладей на Олімпіаді-2022
#Йоганнес Бо, #Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні  105 спортсменів зуміли здобути більше однієї нагороди. 

Найбільше медалей здобув норвезький біатлоніст Йоганнес Тіннес Бо, який виграв 4 золота та 1 бронзу. 

Серед жінок найбільшого успіху досягла його співвітчизниця також біатлоністка Марте Ольсбу-Рейселанн - 3 золота та 2 бронзи. 

До речі, вперше в історії зимових Олімпіад одразу чотирьом спортсменам вдалося зібрати на одних Іграх колекцію із 5 нагород. Крім Бо і Рейселанн п'ять разів піднімалися на п'єдестал у Пекіні лижник з ОКР Олександр Большунов та французький біатлоніст Кентен Фійон-Має.

Нагадаємо Норвегія виграла медальний залік та встановила рекорд зимових Олімпіад.

Коментарі ()
Популярне зараз
Фото дня. Уболівальники Ліверпуля розгорнули прапор України на матчі АПЛ Фото дня. Уболівальники Ліверпуля розгорнули прапор України на матчі АПЛ 29826 6
Підсумковий медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Підсумковий медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 150980
Збірна Фінляндії переграла ОКР у фіналі хокейного турніру Збірна Фінляндії переграла ОКР у фіналі хокейного турніру 11870 2
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 41718
Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - результати всіх матчів Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - результати всіх матчів 74867
Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - результати всіх матчів Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - результати всіх матчів 10960
Рекомендуємо
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 70736 2
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 21274
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 217159 4
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 4936
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 11238
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 10796 2