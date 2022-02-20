Йоганнес Бо здобув найбільше золотих меладей на Олімпіаді-2022

Норвежець завоював чотири золоті медалі

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні 105 спортсменів зуміли здобути більше однієї нагороди.

Найбільше медалей здобув норвезький біатлоніст Йоганнес Тіннес Бо, який виграв 4 золота та 1 бронзу.

Серед жінок найбільшого успіху досягла його співвітчизниця також біатлоністка Марте Ольсбу-Рейселанн - 3 золота та 2 бронзи.

До речі, вперше в історії зимових Олімпіад одразу чотирьом спортсменам вдалося зібрати на одних Іграх колекцію із 5 нагород. Крім Бо і Рейселанн п'ять разів піднімалися на п'єдестал у Пекіні лижник з ОКР Олександр Большунов та французький біатлоніст Кентен Фійон-Має.

Нагадаємо Норвегія виграла медальний залік та встановила рекорд зимових Олімпіад.