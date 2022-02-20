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Фінал Олімпіади-2022 з хокею Фінляндія - ОКР (2:1). Огляд матчу

Сьогодні 11:09 482 0
Фіни вперше виграли олімпійський хокейний турнір
Фінал Олімпіади-2022 з хокею Фінляндія - ОКР (2:1). Огляд матчу
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У фінальному матчі чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Фінляндії переграла ОКР (2:1).

Актуально: Пекін-2022: Чоловічий олімпійський хокейний турнір - результати всіх матчів

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Чоловічий турнір з хокею. Фінал
20 лютого 

Фінляндія - ОКР 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Шайба: 0:1 - 07:17 Григоренко, 1:1 - 23:28 Покка, 2:1 - 40:31 Бйорнінен

Нагадаємо збірна Словаччини переграла Швецію та здобула бронзові медалі на хокейному турнірі.

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