Фіни вперше виграли олімпійський хокейний турнір

Джерело - Чемпіон.

У фінальному матчі чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Фінляндії переграла ОКР (2:1).

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Чоловічий турнір з хокею. Фінал

20 лютого

Фінляндія - ОКР 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Шайба: 0:1 - 07:17 Григоренко, 1:1 - 23:28 Покка, 2:1 - 40:31 Бйорнінен

Нагадаємо збірна Словаччини переграла Швецію та здобула бронзові медалі на хокейному турнірі.