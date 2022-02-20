Джерело - Чемпіон.
З 9 по 20 лютого у Пекіні на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 відбувався чоловічий хокейний турнір.
У хокейному турнірі брали участь 12 хокейних збірних - це 8 найкращих збірних згідно з рейтингом IIHF після ЧС-2020 (Канада, ОКР, Фінляндія, Швеція, Чехія, США, Німеччина та Швейцарія), 3 збірні (Данія, Латвія та Словаччина), які перемогли в олімпійській кваліфікації та збірна Китаю як країна, яка проводить зимову Олімпіаду.
На груповому етапі олімпійського турніру збірні розподілені на три групи по чотири команди, кожна з яких проведе по три матчі - з кожної у своїй групі. Переможці груп, плюс одна збірна, яка показала найкращий результат серед команд, що не посіли перші місця в групах, одразу виходять до чвертьфіналу. Інші 8 команд за вихід до чвертьфіналу грають у кваліфікаційному раунді, пари якого формуються за принципом найвищий із найменшим у загальному рейтингу.
Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Склади груп турніру:
- США, Китай, Канада, Німеччина
- ОКР, Швейцарія, Чехія, Данія
- Швеція, Латвія, Фінляндія, Словаччина
Розклад та результати матчів хокейного турніру:
Груповий етап
1-й тур
9 лютого (середа)
- 10:40. Група В. ОКР - Швейцарія 1:0
- 15:10. Група В. Чехія - Данія 1:2
10 лютого (четвер)
- 06:10. Група С. Швеція - Латвія 3:2
- 10:40. Група С. Фінляндія - Словаччина 6:2
- 15:10. Група А. США - Китай 8:0
- 15:10. Група А. Канада - Німеччина 5:1
2-й тур
11 лютого (п'ятниця)
- 06:10. Група В. Данія - ОКР 0:2
- 10:40. Група В. Чехія - Швейцарія 2:1 Б
- 10:40. Група С. Швеція - Словаччина 4:1
- 15:10. Група С. Латвія - Фінляндія 2:3
12 лютого (субота)
- 06:10. Група А. Канада - США 2:4
- 10:40. Група А. Німеччина - Китай 3:2
3-й тур
- 15:10. Група В. ОКР - Чехія 5:6
- 15:10. Група В. Швейцарія - Данія 3:5
13 лютого (неділя)
- 07:10. Група С. Словаччина - Латвія 5:2
- 10:40. Група С. Фінляндія - Швеція 4:3 ОВ
- 15:10. Група А. Китай - Канада 0:5
- 15:10. Група А. США - Німеччина 3:2
Плей-оф
15 лютого (вівторок). Плей-оф. Кваліфікація
- 06:10. Данія - Латвія 3:2
- 06:10. Словаччина - Німеччина 4:0
- 10:40. Чехія - Швейцарія 2:4
- 15:10. Канада - Китай 7:2
16 лютого (середа). Чвертьфінали
- 06:10 США - Словаччина 2:3 Б
- 08:00 ОКР - Данія 3:1
- 10:40 Фінляндія - Швейцарія 5:1
- 15:30 Швеція - Канада 2:0
18 лютого (п'ятниця). Півфінали
- 06:10 Фінляндія - Словаччина 2:0
- 15:10 ОКР - Швеція 2:1 Б
19 лютого (субота). Матч за третє місце
- 15:10 Словаччина - Швеція 4:0
20 лютого (неділя). Фінал
- 06:10 Фінляндія - ОКР 2:1