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Наставник збірної Фінляндії: Я не почуваюся національним героєм

Сьогодні 13:18 215 0
Фахівець прокоментував перемогу у фіналі Олімпіади
Наставник збірної Фінляндії: Я не почуваюся національним героєм
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіонат.

Гравці збірної Фінляндії, перегравши ОКР у фіналі Олімпійських ігор 2022 року (2:1), створили спортивну історію країни.

Про це заявив головний тренер збірної Фінляндії з хокею Юкка Ялонен.

"Честь тренувати збірну та отримати шанс грати за золото на Олімпіаді, тим більше виграти його. Ми створили спортивну історію Фінляндії. Щасливі як грали сьогодні проти дуже сильної команди Росії. У них було не так багато шансів, а коли з'являлися, Сятері був чудовий. Ми заслужили на цю перемогу, і, думаю, народ Фінляндії радий.

Не почуваюся національним героєм - почуваюся звичайним фіном. У нас усі тренери хороші, і чудово, що мені вдалося сказати своє слово в історії фінського хокею з чудовою командою.

Я чув кілька хвилин тому, що наш президент знає, що ми виграли і, можливо, ми з ним побачимось", - зазначив Ялонен.

Відзначимо, що наставник збірної Фінляндії Юкка Ялонен вже виграв Олімпіаду, ЧС та МЧС у тренерській кар'єрі.

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