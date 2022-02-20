Норвезька лижниця Терезе ​​Йогауг планує не довго ще продовжувати свою спортивну кар'єру.

Про це заявила лижниця.

"Це було неймовірно. Не можу сказати щось інше. Я намагалася насолодитись кожною хвилиною на трасі, лижі були фантастичними.

Турнір був чудовим, і просто грандіозно завершити його таким чином.

Моя довга кар'єра йде до завершення. Для мене це останні Ігри, і зуміти взяти три золоті мрії. Сьогодні ця мрія збулася, тож наринули почуття.

Це була неймовірна подорож. Я розпочала у Ванкувері-2010 першим золотом в естафеті. З Сочі-2014 я забрала бронзу та срібло. У Пхенчхані-2018 мене не було, але я повернулася і взяла три золоті тут", - сказала Йогауг.