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Йогауг: Це мої останні Ігри

Сьогодні 13:33 168 0
Титулована лижниця розповіла про своє майбутнє
Йогауг: Це мої останні Ігри
#Олімпіада-2022, #Терезе Йогауг

Джерело - TV Norge.

Норвезька лижниця Терезе ​​Йогауг планує не довго ще продовжувати свою спортивну кар'єру.

Про це заявила лижниця.

"Це було неймовірно. Не можу сказати щось інше. Я намагалася насолодитись кожною хвилиною на трасі, лижі були фантастичними. 

Турнір був чудовим, і просто грандіозно завершити його таким чином.

Моя довга кар'єра йде до завершення. Для мене це останні Ігри, і зуміти взяти три золоті мрії. Сьогодні ця мрія збулася, тож наринули почуття.

Це була неймовірна подорож. Я розпочала у Ванкувері-2010 першим золотом в естафеті. З Сочі-2014 я забрала бронзу та срібло. У Пхенчхані-2018 мене не було, але я повернулася і взяла три золоті тут", - сказала Йогауг.

Раніше Йогауг впевнено виграла марафон у Пекіні.

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