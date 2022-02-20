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Йогауг впевнено виграла марафон у Пекіні, Анцибор фінішувала 37-ою

Сьогодні 06:32 357 0
Норвежка тріумфувала у своїй останній олімпійській гонці
Йогауг впевнено виграла марафон у Пекіні, Анцибор фінішувала 37-ою
#Олімпіада-2022, #Терезе Йогауг

Джерело - Чемпіон.

Норвежка Терезе ​​Йогауг виграла золоту медаль на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні у лижній гонці на 30 кілометрів. 

Норвежка фінішувала з результатом 1:24.54.0, випередивши найближчу переслідувачку на 1 хвилину 43 секунди.

Терезе ​​Йогауг раніше заявила, що цей маст-старт буде останньою олімпійською дистанцією у її кар'єрі.

Срібною та бронзовою призерками відповідно стали Джессіка Діггінс (США) та Кертту Нісканен (Фінляндія).

У цій дисципліні виступали дві українки: Марина Анцибор та Вікторія Олех. Марина фінішувала 37-ою у мас-старті, Олех - 58-ою.

Раніше лижниця ОКР Наталія Непряєва зійшла з дистанції після перших 5 кілометрів.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Лижна гонка на 30 км. Мас-старт. Жінки
20 лютого

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