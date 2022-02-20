Визначився володар золотих та срібних медалей у жіночому керлінгу

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні у фінальному матчі жіночого турніру з керлінгу збірна Великої Британії розгромила Японію (10:3).

Команда скіпа Ів Мюйрхед (за неї також виступали Віккі Райт, Дженніфер Доддс та Хейлі Дафф) принесла Великій Британії першу золоту медаль на нинішній Олімпіаді.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Керлінг. Фінал. Жінки

20 лютого

Японія - Велика Британія 3:10