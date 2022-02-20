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Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - результати всіх матчів

Сьогодні 05:52 10287 0
Змагання тривав з 10 по 20 лютого
Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - результати всіх матчів
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Календар ігор жіночого турніру з керлінгу у рамках XXIV зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Змагання тривали з 10 по 20 лютого. У турнірі брали участь команди десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

Груповий етап

10 лютого, четвер

  • 03:05. 1-й тур. Велика Британія - Швейцарія 5:6
  • 03:05. 1-й тур. Данія - Китай 7:6
  • 03:05. 1-й тур. Швеція - Японія 8:5
  • 03:05. 1-й тур. ОКР - США 3:9
  • 14:05. 2-й тур. Канада - Південна Корея 12:7
  • 14:05. 2-й тур. Швеція - Велика Британія 2:8
  • 14:05. 2-й тур. США - Данія 7:5
  • 14:05. 2-й тур. Китай - Швейцарія 5:7

11 лютого, п'ятниця

  • 08:05. 3-й тур. США - Китай 8:4
  • 08:05. 3-й тур. Канада - Японія 5:8
  • 08:05. 3-й тур. Швейцарія - ОКР 8:7
  • 08:05. 3-й тур. Південна Корея - Велика Британія 9:7

12 лютого, субота

  • 03:05. 4-й тур. Швеція - Канада 7:6
  • 03:05. 4-й тур. Південна Корея - ОКР 9:5
  • 03:05. 4-й тур. Японія - Данія 8:7
  • 14:05. 5-й тур. ОКР - Японія 5:10
  • 14:05. 5-й тур. Данія - Швейцарія 5:8
  • 14:05. 5-й тур. Велика Британія - США 10:5
  • 14:05. 5-й тур. Швеція - Китай 6:9

13 лютого, неділя

  • 08:05. 6-й тур. Данія - Велика Британія 2:7
  • 08:05. 6-й тур. США - Швеція 4:10
  • 08:05. 6-й тур. Південна Корея - Китай 5:6
  • 08:05. 6-й тур. Швейцарія - Канада 8:4

14 лютого, понеділок

  • 03:05. 7-й тур. Китай - Японія 2:10
  • 03:05. 7-й тур. Канада - ОКР 11:5
  • 03:05. 7-й тур. США - Південна Корея 8:6
  • 14:05. 8-й тур. Швейцарія - Швеція 5:6
  • 14:05. 8-й тур. Велика Британія - Канада 3:7
  • 14:05. 8-й тур. Японія - Південна Корея 5:10
  • 14:05. 8-й тур. Данія - ОКР 10:5

15 лютого, вівторок

  • 08:05. 9-й тур. Китай - ОКР 5:11
  • 08:05. 9-й тур. Швеція - Данія 9:3
  • 08:05. 9-й тур. США - Швейцарія 6:9
  • 08:05. 9-й тур. Велика Британія - Японія 10:4

16 лютого, середа

  • 03:05. 10-й тур. Канада - США 7:6
  • 03:05. 10-й тур. Швейцарія - Південна Корея 8:4
  • 03:05. 10-й тур. Китай - Велика Британія 8:4
  • 14:05. 11-й тур. Південна Корея - Данія 8:7
  • 14:05. 11-й тур. Японія - США 10:7
  • 14:05. 11-й тур. ОКР - Швеція 5:8
  • 14:05. 11-й тур. Канада - Китай 9:11

17 лютого, четвер

  • 08:05. 12-й тур. Японія - Швейцарія 4:8
  • 08:05. 12-й тур. ОКР - Велика Британія 4:9
  • 08:05. 12-й тур. Данія - Канада 4:10
  • 08:05. 12-й тур. Південна Корея - Швеція 4:8

18 лютого, п'ятниця

14:05. 1/2 фіналу. Швейцарія - Японія 6:8

14:05. 1/2 фіналу. Швеція - Велика Британія 11:12

19 лютого, субота

14:05. За третє місце. Швейцарія - Швеція 7:9

20 лютого, неділя

03:05. Фінал. Японія - Велика Британія 3:10

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