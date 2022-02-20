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Анцибор: Це останній мій виступ в олімпійському сезоні, і я рада, що гонка вдалася

Сьогодні 17:48 132 0
Українка прокоментувала свій виступ у мас-старті
Анцибор: Це останній мій виступ в олімпійському сезоні, і я рада, що гонка вдалася
#Олімпіада-2022, #Марина Анцибор

Джерело - НОК України.

Українська лижниця Марина Анцибор задоволена своїм виступом у мас-старті на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Про це заявила лижниця.

"Задоволена цієї гонкою. Звісно, завжди хочеться краще, завжди хочеться вище. Насправді вітер такий сильний, що просто зносить і було дуже страшно та складно бігти. На дальніх ділянках, було враження, що ти не біжиш, а просто стоїш на місці - на стільки було тяжко йти вперед. Та лижі, дякуючи нашому сервісу, працювали добре, і завдяки допомозі тренерів зуміли з усім впоратися.

Це останній мій виступ в олімпійському сезоні, і я рада, що гонка вдалася", - зазначила Анцибор.

Раніше Анцибор фінішувала 37-ою у мас-старті на Олімпіаді-2022.

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