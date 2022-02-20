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Окіпнюк: У нас фантастична команда, класні тренери

Сьогодні 17:33 130 0
Українець - про плани на майбутнє
Окіпнюк: У нас фантастична команда, класні тренери
#Олімпіада-2022, #Олександр Окіпнюк

Джерело - sport.ua.

Український фристайліст Олександр Окіпнюк хоче успішно виступити на наступних Олімпійських іграх в Італії.

Про це заявив спортсмен.

"Чи чекати на медаль наступного разу? Звичайно, будемо працювати над цим. Хочу трохи відпочити, адже морально було дуже складно. Ці чотири роки були дуже важкі. Готувати такі стрибки - велика праця. Вірю в те, що в нас все вийде.

У нас фантастична команда, класні тренери. Дякую моїй мамі, моєму першому тренеру, яка привела мене в цей вид спорту. Хочу всім побажати миру", - сказав Окіпнюк.

Нагадаємо Окіпнюк посів дев'яте місце у лижній акробатиці.

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