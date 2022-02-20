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Окіпнюк: Думаю, що судді мене побоялися

Сьогодні 11:48 174 0
Українець - про оцінки суддів щодо його виступу на Олімпіаді
Окіпнюк: Думаю, що судді мене побоялися
#Олімпіада-2022, #Олександр Окіпнюк

Джерело - sport.ua.

Український фристайліст Олександр Окіпнюк, коли потрапив на карантин, думав, що вже не виступить на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Про це заявив спортсмен.

"Це почуття неможливо описати, було дуже складно налаштовуватися в готельному карантині. Коли нас забрали на карантин, я думав, що вже не выступлю на цих Олімпійських іграх, а для кожного спортсмена - це мрія.

Дуже вдячний тим, хто мене підтримував, а також тренерам, які мене підготували. Незважаючи на те, що вийшов за 40 до офіційного тренування, я показав хороший результат. Хотілося краще, але у 12-ці, коли я стрибав, трохи судді неправильні оцінки поставили.

Ми говорили з Абраменком, що хочемо вдвох потрапити на п'єдестал. Але це все залежить від суддів. Думаю, що вони мене побоялися, бо я був максимально готовий виступати в суперфіналі і показати найкращий результат", - сказав Окіпнюк.

Нагадаємо Окіпнюк посів дев'яте місце у лижній акробатиці.

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