Окіпнюк: Думаю, що судді мене побоялися

Український фристайліст Олександр Окіпнюк, коли потрапив на карантин, думав, що вже не виступить на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Про це заявив спортсмен.

"Це почуття неможливо описати, було дуже складно налаштовуватися в готельному карантині. Коли нас забрали на карантин, я думав, що вже не выступлю на цих Олімпійських іграх, а для кожного спортсмена - це мрія.

Дуже вдячний тим, хто мене підтримував, а також тренерам, які мене підготували. Незважаючи на те, що вийшов за 40 до офіційного тренування, я показав хороший результат. Хотілося краще, але у 12-ці, коли я стрибав, трохи судді неправильні оцінки поставили.

Ми говорили з Абраменком, що хочемо вдвох потрапити на п'єдестал. Але це все залежить від суддів. Думаю, що вони мене побоялися, бо я був максимально готовий виступати в суперфіналі і показати найкращий результат", - сказав Окіпнюк.