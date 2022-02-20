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Бринзак: Олігархам цікавий футбол, бо це статусно

Сьогодні 10:48 228 0
Функціонер - про фінансування зимових видів спорту
Бринзак: Олігархам цікавий футбол, бо це статусно
#Володимир Бринзак

Джерело - biathlon.com.ua.

Нині в Україні немає зв'язку між дитячим спортом, резервом та національними командами.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"А чи є альтернатива державному фінансуванню в наших умовах? А у кого брати гроші? У батьків? Так вони і так вкладаються, але біатлон - дорогий вид спорту, далеко не кожна сім'я потягне такі витрати. Американська система, коли спорт розвивається на базі вишів, які під гранти запрошують до себе на навчання талановитих молодих спортсменів - також не наш варіант.

Ну, а якось зацікавити приватний бізнес? Та кому це цікаво? Приватний бізнес зараз, якщо ковтне повітря, звільнившись від податкового удушення - так його доб'ють енерготарифами. Хто в цих умовах у спорт вкладатиметься? Олігархи - так їм цікавий футбол, бо це статусно. А лижі, біатлон, санки - цим не похвалишся.

Якось пролобіювати закон, який дозволяє фінансувати спорт чи соціальні проекти за рахунок частини оподаткування - також не варіант? З огляду на ситуацію з бюджетом у країні - виключено. За такий закон зараз ніхто не проголосує - щоби ризикувати зменшенням надходжень до бюджету. Насправді міністерство спорту отримує нормальне фінансування, цілком серйозні гроші. Просто треба їх сконцентрувати на тих видах спорту, в яких Україна традиційно має вагу на світовому рівні. А ті види, які десятиліттями не показують результату, а лише створюють проблеми - так ці кошти краще вкласти в резерв, у підростаюче покоління. Створити спеціалізовані спортивні школи з видів спорту. І хай їх у міністерства буде 100, 150… Щоб резерв міг готуватися, зростав. Тоді буде збудовано єдину структуру. А зараз у нас немає зв'язку між дитячим спортом, резервом та національними командами", - сказав Бринзак.

Раніше Юлія Джима фінішувала сьомою у мас-старті на Олімпіаді-2022. У чоловічому мас-старті Підручний фінішував 24-им, Прима - 28-им.

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