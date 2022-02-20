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Жіноча збірна Великої Британії стала переможницею турніру з керлінгу

Сьогодні 06:03 179 0
Визначився володар золотих та срібних медалей у жіночому керлінгу
Жіноча збірна Великої Британії стала переможницею турніру з керлінгу
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні у фінальному матчі жіночого турніру з керлінгу збірна Великої Британії розгромила Японію.

Матч завершився з рахунком 10:3. 

Команда скіпа Ів Мюйрхед (за неї також виступали Віккі Райт, Дженніфер Доддс та Хейлі Дафф) принесла Великій Британії першу золоту медаль на нинішній Олімпіаді.

Актуально: Пекін-2022: Жіночий олімпійський турнір з керлінгу - результати всіх матчів

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Керлінг. Фінал. Жінки
20 лютого
Японія - Велика Британія 3:10
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