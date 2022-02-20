Джерело - Чемпіон.
На XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні у фінальному матчі жіночого турніру з керлінгу збірна Великої Британії розгромила Японію.
Матч завершився з рахунком 10:3.
Команда скіпа Ів Мюйрхед (за неї також виступали Віккі Райт, Дженніфер Доддс та Хейлі Дафф) принесла Великій Британії першу золоту медаль на нинішній Олімпіаді.
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XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Керлінг. Фінал. Жінки
20 лютого
Японія - Велика Британія 3:10