Бринзак: Прима функціонально був готовий краще, ніж на попередніх стадіях сезону

Український біатлоніст Артем Прима був добре функціонально готовий до XXIV зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Артем Прима функціонально був готовий краще, ніж на попередніх стадіях сезону. Зміг би підійти ще краще - можливо, зумів би боротись якщо не за медалі, то за місце у п'ятірці-десятці. А це також рівень. Усі хочуть вигравати медалі - і Норвегія, і Франція, і Німеччина, і Швеція та Італія, і спортсмени ОКР… А місць на подіумі лише три.

Тому навіть якщо ти не піднімаєшся на подіум, але показуєш високі результати - це також дуже гідно", - сказав Бринзак.