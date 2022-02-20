Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади 20 лютого. LIVE

Джерело - Чемпіон.
20 лютого відбувається останній, 19-й, день Олімпійських ігор-2022, у якому розігрують 5 комплектів медалей.
Розклад 19-го дня зимової Олімпіади-2022:
- 03:00. Гірськолижний спорт. Паралельний слалом. Командні змагання. Мікст. 1/8 фіналу
- 03:05. Керлінг. Жінки. Фінал. Японія - Велика Британія 3:10
1. Велика Британія
2. Японія
3. Швеція
- 03:30. Бобслей. Чоловіки. Четвірки. 3-я спроба
- 03:40. Гірськолижний спорт. Паралельний слалом. Командні змагання. Мікст. 1/4 фіналу
- 04:09. Гірськолижний спорт. Паралельний слалом. Командні змагання. Мікст. 1/2 фіналу
- 04:28. Гірськолижний спорт. Паралельний слалом. Командні змагання. Мікст. За третє місце
- 04:37. Гірськолижний спорт. Паралельний слалом. Командні змагання. Мікст. Фінал
1. Австрія
2. Німеччина
3. Норвегія
- 05:00. Лижні гонки. Жінки. Мас-старт 30 км. Вільний стиль
- 05:20. Бобслей. Чоловіки. Четвірки. 4-а спроба
- 06:00. Фігурне катання. Гала-виступ
- 06:10. Хокей. Чоловіки. Фінал. ОКР - Фінляндія
- 14:00. Закриття зимових Олімпійських ігор-2022
20 лютого на старт вийдуть дві представниці України. За медалі Олімпіади поборються українські лижниці.