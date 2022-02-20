Український біатлоніст Дмитро Підручний завдяки влучній стрільбі у спринті на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні міг бути поруч з медаллю.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Чи реально Дмитро Підручний претендував на медалі? Якби зробив нуль у спринті - був би поряд із медаллю. І, знаючи характер Діми, думаю, він би зумів поборотися за ті п'ять секунд, що бракували б, на трасі. Я розумію, що всі можуть говорити - якби, у всіх командах, але я говорю конкретно про шанси Підручного. Так що все було реально, але зірки не зійшлися, просто треба було перемогти себе.

Той самий Смольський, наприклад, зумів це зробити. Ногами програв Підручному 20 секунд, але виграв срібну медаль. А Діма, якби стріляв точно, міг би виграти. То був шанс чи ні?.. Так, Підручний - не Бо і не Фійон-Має, не лідер сезону. Але головне - підійти до оптимальної готовності тут і зараз. Подивіться, наприклад, на білоруських жінок: Сола та Алімбекова весь сезон фейєрили, а на Олімпіаді не змогли здобути медалі. Такий біатлон", - сказав Бринзак.